Bolsas da Ásia fecham em queda após decepção com PIB do Japão e riscos persistentes na China

As bolsas da Ásia fecharam em queda nesta sexta-feira, 8, após o crescimento aquém do esperado da economia japonesa e com persistentes incertezas sobre a atividade chinesa. Investidores também monitoram os sinais de tensões sino-americanas, às vésperas da Cúpula do G20, que acontece neste final de semana na Índia.

Os negócios em Tóquio registraram particular pressão, com o índice Nikkei em baixa de 1,16%, a 32.606,84 pontos. A expansão de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão no segundo trimestre frente ao anterior ficou abaixo da estimativa preliminar, como reflexo de um consumo mais fracos e um ambiente de negócio “desafiador” para empresas, de acordo com a Pantheon Macroeconomics.

Em Hong Kong, as negociações foram suspensas por conta de chuvas torrenciais que atingiram a cidade. Na China continental, a bolsa de Xangai teve desvalorização de 0,18%, aos 3.116,72 pontos, enquanto Shenzhen, menos abrangente, perdeu 0,07%, aos 1.935,54 pontos.

A cautela ainda reflete as dúvidas sobre a segunda maior economia do planeta, depois de dados que indicaram queda firme nas exportações e importações. Hoje à noite, o país asiático revela números de inflação, que podem dar mais indícios sobre o ritmo da desaceleração econômica.

Também em foco, o presidente chinês, Xi Jinping, será ausência notável durante a cúpula do G20, que terá a participação do presidente americano, Joe Biden. Ao chegar à India, onde acontecem os encontros, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que Pequim tem espaço fiscal para lidar com os riscos recentes.

Entre outras praças, o índice Taiex, de Taiwan, encerrou a sessão em baixa de 0,26%, a 16.576,02 pontos. A ação da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), uma das principais fornecedoras de chips para a Apple, recuou 0,55%.

A empresa sente os efeitos da decisão da China de proibir o uso do iPhone por autoridades, que alimentou temores de um cerco do gigante asiático contra companhias de tecnologia dos EUA.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou com variação marginal negativa de 0,02%, a 2.547,68 pontos.

Oceania

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, em Sydney, cedeu 0,20%, a 7.156,70 pontos.

