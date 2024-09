Bolsas da Ásia fecham em queda, após dados amplificarem ajuste à liquidação pós-payroll em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2024 - 5:39 Para compartilhar:

Por André Marinho

São Paulo, 09/09/2024 – As bolsas da Ásia fecharam queda hoje, após dados no Japão e na China terem amplificado o ajuste às fortes perdas de Wall Street na sexta-feira, na esteira do relatório de empregos payroll dos Estados Unidos.

A criação de postos de trabalho na maior economia do planeta acelerou em agosto, mas ficou aquém das projeções e foi acompanhada de revisões negativas dos meses anteriores. Os mercados, então, consolidaram a aposta de que o Federal Reserve (Fed) abrirá o ciclo de alívio monetário com um corte mais tímido de 25 pontos-base nos juros.

“Os dados de emprego dos EUA revelados ao longo da semana foram fracos, mas talvez não fracos o suficiente para inclinar as expectativas pelo Fed para um direcionamento claro”, resumiu a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank.

O dilema induziu uma pesada liquidação de ações globalmente, que se estendeu às praças asiáticas neste começo de semana. Em Tóquio, o índice Nikkei encerrou o pregão em baixa de 0,48%, a 36.215,75 pontos. Os papéis de empresas do setor de chips semicondutores expandiram a desvalorização recente, entre eles Lasertec (-4,80%) e Tokyo Electron (-2,27%).

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão teve crescimento anualizado de 2,9% no segundo trimestre, menos do que havia sido informado originalmente, conforme a segunda leitura do dado divulgada durante a sessão.

Na China, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) ganhou força em agosto, mas ficou abaixo das estimativas do mercado. Para a Pantheon Macroeconomics, o indicador é mais um reflexo da demanda enfraquecida no país asiático, que enfrenta uma crise no segmento imobiliário.

Neste ambiente, o índice Xangai Composto caiu 1,06%, a 2.736,49 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,59%, a 1.496,23 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 1,42%, a 17.196,96 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,33% em Seul, a 2.535,93 pontos, no quinto dia consecutivo de retração. Samsung Electronics se desvalorizou 2,03% e esteve entre os destaques negativos por lá.

Em Taiwan, o Taiex baixou 1,36%, a 21.144,44 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, caiu 0,32%, a 7.988,10 pontos.

