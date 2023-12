Bolsas da Ásia fecham em leve alta, com negócios limitados em virtude do feriado de Natal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/12/2023 - 12:18 Para compartilhar:

Os mercados acionários da Ásia que abriram nesta segunda-feira tiveram altas modestas, em virtude do baixo volume de negócios com investidores afastados por causa do feriado de Natal.

Na China continental, a Bolsa de Xangai teve alta de 0,14%, a 2.919,81 pontos, revertendo as perdas iniciais após Pequim suavizar a postura sobre a indústria de jogos online, aprovando 105 jogos. Já a Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, ganhou 0,13%, a 2.370,00 pontos.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em leve alta de 0,26%, em 33.254,03 pontos. O avanço foi impulsionado pelas empresas de tecnologia, mas as negociações foram limitadas pelo feriado de Natal. Além disso, em discurso, o presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, disse que a probabilidade de atingir a meta de inflação estava aumentando gradualmente, e que poderia considerar mudanças na política se a projeção de alcançar 2% de forma sustentável aumentasse.

Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,05%, a 17.604,84 pontos. O mercado em Hong Kong esteve fechado nesta segunda-feira, assim como na Bolsa de Seul. Na Oceania, a Bolsa de Sydney também não abriu.

