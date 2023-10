Bolsas da Ásia fecham em leve alta, com expectativa de manutenção de juros nos EUA e Japão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 6:25 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 30/10/2023 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em leve alta nesta segunda-feira, com investidores à espera de que os bancos centrais dos EUA (Federal Reserve, ou Fed) e do Japão (BoJ) apenas confirmem a atual política monetária nos próximos dias.

O índice sul-coreano Kospi avançou 0,34% em Seul, a 2.310,55 pontos, com a ajuda de ações de empresas aéreas e de defesa, enquanto o Hang Seng mostrou ganho apenas marginal em Hong Kong, de 0,04%, a 17.406,36 pontos, e o Taiex se comportou de forma semelhante em Taiwan, com alta de 0,09%, a 16.149,68 pontos.

Em Hong Kong, o bom desempenho de ações de tecnologia e farmacêuticas compensou perdas no setor bancário. O papel do HSBC caiu 1,46%, após o banco britânico focado na Ásia divulgar balanço aquém das expectativas. Ainda em Hong Kong, a ação da China Evergrande sofreu queda de quase 10%, após mostrar bastante volatilidade com notícia de que uma corte local adiou audiência sobre a difícil situação financeira da incorporadora chinesa, de hoje para 4 de dezembro.

Na China continental, o Xangai Composto teve ligeiro avanço de 0,12%, a 3.021,55 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta mais expressiva, de 1,40%, a 1.884,54 pontos.

Por outro lado, o japonês Nikkei recuou 0,95% em Tóquio hoje, a 30.696,96 pontos, pressionado por ações de montadoras e do setor farmacêutico.

Investidores na Ásia estão na expectativa de que tanto o banco central dos EUA (Fed) quanto o do Japão (BoJ) deixem seus juros inalterados nesta semana. A decisão do BoJ será conhecida na madrugada desta terça-feira (31) e a do Fed, na tarde de quarta-feira (1).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho nesta segunda-feira, renovando o menor nível em 12 meses. O S&P/ASX 200 caiu 0,79% em Sydney, a 6.772,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

