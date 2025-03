Bolsas da Ásia fecham em baixa, seguindo NY em meio a temor renovado sobre tarifas de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/03/2025 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, após Wall Street sofrer leves perdas ontem diante de persistentes incertezas sobre a política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 2,19% em Hong Kong, a 23.689,72 pontos, pressionado por ações de tecnologia, enquanto o Nikkei recuou 0,20% em Tóquio, a 37.677,06 pontos, na volta de um feriado no Japão, e o Taiex registrou queda de 0,75% em Taiwan, a 22.209,10 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 1,29%, a 3.364,83 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto perdeu 1,81%, a 2.063,51 pontos, com o fraco desempenho de ações de montadoras e de consumo.

Ontem, os mercados acionários de Nova York caíram levemente, em um dia de ajuste pós-decisão de juros do Federal Reserve (Fed), à medida que temores sobre os impactos econômicos da guerra comercial de Trump voltaram a pesar no sentimento dos investidores. As chamadas “tarifas recíprocas” dos EUA a importações globais entram em vigor no próximo dia 2.

Exceção na região asiática, o sul-coreano Kospi avançou 0,23% em Seul hoje, a 2.643,13 pontos, apagando perdas de mais cedo no pregão em meio a possíveis ajustes de posição.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o viés negativo da Ásia e garantiu o segundo pregão consecutivo de ganhos, com alta de 0,16% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.932,10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires