Bolsas da Ásia fecham em baixa, com temor renovado sobre setor imobiliário chinês

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/02/2024 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira em meio a preocupações renovadas com o combalido setor imobiliário chinês.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,51%, a 16.536,85 pontos, pressionado por ações de incorporadoras. A da Country Garden Holdings tombou 6,5%, após um credor pedir liquidação judicial da companhia pelo não pagamento de um empréstimo superior a US$ 200 milhões. Do mesmo setor, os papéis da Longfor Group e da China Resources Land sofreram perdas de 7% e 4,3%, respectivamente. Por outro lado, empresas do ramo focadas em Hong Kong avançaram após o governo do território semiautônomo aliviar restrições com o objetivo de impulsionar o setor imobiliário. Foi o caso da New World Development (+2,9%) e da Sun Hung Kai Properties (+0,65%).

Na China continental, o dia também foi negativo, com provável realização de lucros, uma vez que as bolsas locais acumularam fortes ganhos desde que retomaram os negócios após o feriado do ano novo lunar. O Xangai Composto recuou 1,91%, a 2.957,85 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda mais expressiva, de 3,79%, a 1.651,49 pontos.

Em outra partes da Ásia, o japonês Nikkei registrou baixa marginal de 0,08% em Tóquio, a 39.208,03 pontos, depois de atingir picos históricos por três pregões consecutivos, e o Taiex caiu 0,49% em Taiwan, a 18.854,41 pontos. Exceção, o sul-coreano Kospi avançou 1,04% em Seul, a 2.652,29 pontos, com a ajuda de ações de semicondutores, de defesa e da indústria automotiva.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho hoje, interrompendo uma sequência de quatro sessões positivas. O S&P/ASX 200 apresentou ligeira baixa de 0,03% em Sydney, a 7.660,40 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

