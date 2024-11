Bolsas da Ásia fecham em baixa, com preocupações sobre novo governo Trump

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 5:51 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/11/2024 – As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, em meio a preocupações sobre a composição do futuro gabinete do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e ainda pressionadas por estímulos chineses que ficaram aquém das expectativas.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng tombou 2,84% em Hong Kong, a 19.846,88 pontos, à medida que a decepção com os últimos planos de incentivo fiscal da China, anunciados no fim da semana passada, seguiu pesando nos negócios.

Na China continental, os mercados também ficaram no vermelho, revertendo ganhos de ontem, diante de quedas em ações de seguros e semicondutores. O Xangai Composto caiu 1,39%, a 3.421,97 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,81%, a 2.116,33 pontos.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei cedeu 0,40% em Tóquio, a 39.376,09 pontos, o sul-coreano Kospi teve baixa de 1,94% em Seul, a 2.482,57 pontos, em seu terceiro pregão negativo, e o Taiex caiu 2,33% em Taiwan, a 22.981,77 pontos.

A aversão a risco na Ásia também foi motivada por temores relacionados ao segundo governo Trump. De acordo com o The Wall Street Journal, o republicano deverá indicar o senador da Flórida Marco Rubio para ser seu secretário de Estado. Rubio tem assumido posições duras em relação aos regimes de China, Irã, Cuba e Venezuela.

Na Oceania, a bolsa australiana teve seu segundo dia consecutivo de perdas, com baixa de 0,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.255,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires