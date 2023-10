Bolsas da Ásia fecham em baixa, com juros dos EUA e crise do Oriente Médio no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 5:57 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 20/10/2023 – As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, em meio a preocupações sobre a trajetória dos juros nos EUA, após comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), e desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

Liderando perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi recuou 1,69% em Seul, a 2.375,00 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 0,54% em Tóquio, a 31.259,36 pontos, o Hang Seng teve queda de 0,72% em Hong Kong, a 17.172,13 pontos, e o Taiex registrou baixa marginal de 0,07% em Taiwan, a 16.440,72 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,74%, a 2.983,06, ficando abaixo da marca psicológica de 3.000 pontos pela primeira vez este ano, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,96%, a 1.810,47 pontos.

Ontem, o presidente do Fed, Jerome Powell, avaliou que a inflação nos EUA segue muito alta e provavelmente exigirá crescimento econômico menor, deixando aberta a possibilidade de que os juros americanos voltem a ser elevados mais adiante, após a manutenção das taxas no mês passado.

Embora a avaliação seja de que Powell adotou uma postura “neutra”, sem se comprometer com os próximos passos do Fed, as bolsas de Nova York tiveram perdas de cerca de 0,8% a 1% no pregão de quinta-feira.

Já o banco central chinês (PBoC) decidiu hoje deixar suas principais taxas de juros inalteradas, após a recente divulgação de dados de crescimento e de indústria e varejo da China que superaram as expectativas.

Enquanto isso, o temor de uma possível escalada no conflito entre Israel e Gaza segue comprometendo o apetite por risco na Ásia e em outras partes do mundo.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho hoje, com queda de 1,16% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.900,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

