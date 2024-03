Bolsas da Ásia fecham em baixa, com cautela pré-dados na China e realização de lucros em Tóquio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/03/2024 - 5:32 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/03/2024 – As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, com as da China à espera de novos dados econômicos e a de Tóquio sucumbindo à realização de lucros após recentes máximas históricas.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,71%, a 3.026,31 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,86%, a 1.749,15 pontos, à medida que investidores mantiveram a cautela antes de indicadores locais sobre lucro industrial e atividade econômica (PMIs), a ser divulgados nos próximos dias.

No mercado japonês, o Nikkei teve queda de 1,16% em Tóquio, a 40.414,12 pontos, em um movimento de realização de lucros após o índice atingir níveis recordes nos dois pregões anteriores.

Em outras partes da Ásia, as perdas foram modestas: o sul-coreano Kospi cedeu 0,40% em Seul, a 2.737,57 pontos, o Hang Seng recuou 0,16% em Hong Kong, a 16.473,64 pontos, e o Taiex caiu 0,18% em Taiwan, a 20.192,25 pontos.

Na sexta-feira (22), as bolsas de Nova York encerraram a semana sem direção única, em um pregão sem fôlego, após reagirem com máximas históricas à sinalização de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) continua planejando cortar seus juros três vezes este ano.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom negativo da Ásia e ficou no azul hoje, bem próximo de estabelecer novo patamar inédito. O S&P/ASX 200 avançou 0,53% em Sydney, a 7.811,90 pontos, com ganhos liderados por ações do setor imobiliário.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

