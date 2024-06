Bolsas da Ásia fecham em baixa, com ações de tecnologia pressionadas pelo Nasdaq

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2024 - 5:57 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/06/2024 – As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, após o desempenho negativo do Nasdaq em Nova York ontem pesar em ações de tecnologia em Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 1,67% em Hong Kong, a 18.028,52 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,83% em Seul, a 2.784,26 pontos, o Taiex cedeu 0,65% em Taiwan, a 23.253,39 pontos, e o japonês Nikkei teve perda marginal de 0,09% em Tóquio, a 38.596,47 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios sem direção única, mas o Nasdaq se destacou negativamente, à medida que a ação da fabricante de chips Nvidia – “estrela” da inteligência artificial (IA) que nesta semana tornou-se a empresa mais valiosa do mundo – sofreu um tombo de cerca de 3,5%, interrompendo um rali recente.

Na China continental, os mercados também ficaram no vermelho hoje, pressionados por ações relacionadas a consumo: o Xangai Composto caiu 0,24%, a 2.998,14 pontos, ficando abaixo, portanto, da barreira psicológica dos 3.000 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou ligeira perda de 0,09%, a 1.654,32 pontos.

Já na Oceania, a bolsa australiana driblou o mau humor da Ásia, sustentada por ações de concessionárias públicas, energia e saúde. O S&P/ASX 200 avançou 0,34% em Sydney, a 7.796.00 pontos.

