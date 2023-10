Bolsas da Ásia fecham em baixa, após perdas em NY e com preocupação sobre China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 5:49 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/10/2023 – As bolsas asiáticas fecharam em baixa significativa nesta quinta-feira, acompanhando o fraco desempenho de Wall Street e em meio a preocupações com o fragilizado setor imobiliário da China.

Liderando perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 2,46% em Hong Kong, a 17.295,89 pontos, enquanto o japonês Nikkei recuou 1,91% em Tóquio, a 31.430,62 pontos, e o Kospi registrou queda de 1,90% em Seul, a 2.415,80 pontos, mesmo após o banco central sul-coreano (BoK) manter seu juro básico em 3,5% pela sexta vez consecutiva.

Ontem, as bolsas de Nova York sofreram perdas de cerca de 1% a 1,6%, à medida que os rendimentos dos Treasuries de mais longo prazo renovaram máximas desde 2007 em meio à perspectiva de que os juros dos EUA fiquem em níveis elevados por mais tempo.

A crise no Oriente Médio também vem comprometendo o apetite por risco em Wall Street e em outras partes do mundo.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 1,74% hoje, a 3.005,39 pontos, atingindo o menor patamar deste ano, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 1,51%, a 1.828,09 pontos.

Embora dados oficiais tenham mostrado esta semana que a China cresceu mais do que o esperado no terceiro trimestre, o combalido setor imobiliário continua limitando a recuperação da segunda maior economia do mundo.

Driblando o mau humor na região asiática hoje, o Taiex garantiu alta marginal de 0,07% em Taiwan, a 16.452,73 pontos.

Já na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés negativo de Wall Street e da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 1,36% em Sydney, a 6.981,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

