Bolsas da Ásia fecham em baixa, após perdas em NY e à espera de CPI dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, 13, após uma queda em ações de tecnologia derrubar os mercados acionários de Nova York, ontem, e antes da divulgação de uma pesquisa crucial sobre a inflação nos EUA.

O índice japonês Nikkei caiu 0,21% em Tóquio, a 32.706,52 pontos, o Hang Seng teve perda marginal de 0,09% em Hong Kong, a 18.009,22 pontos, e o sul-coreano Kospi também apresentou ligeira baixa em Seul, de 0,07%, a 2.534,70 pontos.

Na China continental, o dia foi igualmente negativo, à medida que investidores locais aguardam mais estímulos de Pequim ou sinais de recuperação econômica. O Xangai Composto recuou 0,45%, a 3.123,07 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,12%, a 1.929,45 pontos.

Exceção na Ásia, o Taiex assegurou ligeiro ganho de 0,05% hoje, encerrando o pregão em 16.581,51 pontos.

Na terça-feira, as bolsas de Nova York tiveram perdas generalizadas lideradas pelo setor de tecnologia. Nas próximas horas, as atenções vão se voltar para novos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que serão fundamentais para a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na próxima semana.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com ações de tecnologia acompanhando a fraqueza vista em Wall Street.

O S&P/ASX 200 teve queda de 0,74% em Sydney, a 7.153,90 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

