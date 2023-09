Bolsas da Ásia fecham em baixa, após Fed manter juros mas sinalizar novo aumento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 7:02 Compartilhe

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta quinta-feira, 21, um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) manter seus juros, mas também sinalizar um novo aumento das taxas ainda este ano.

Liderando as perdas na região, o índice sul-coreano Kospi teve queda de 1,75% em Seul, a 2.514,97 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 1,29% em Hong Kong, a 17.655,41 pontos, e o Taiex mostrou perda de 1,32% em Taiwan, a 16.316,67 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei recuou 1,37%, a 32.571,03 pontos, à medida que o rendimento do bônus do governo japonês (JGB, pela sigla em inglês) de 10 anos aumentou 2,5 pontos-base a 0,745%, atingindo o maior nível desde setembro de 2013.

O Banco do Japão (BoJ) anuncia decisão de política monetária na madrugada desta sexta-feira, 22. Em julho, o presidente do BC japonês, Kazuo Ueda, disse que a instituição consideraria a hipótese de tomar medidas se o juro do JGB de 10 anos se aproximasse de 1%.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,77%, a 3.084,70 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,83%, a 1.877,64 pontos, pressionados também por preocupações com a frágil recuperação da segunda maior economia do mundo.

Ontem, o Fed manteve seus juros principais na faixa de 5,25% a 5,50%, como era amplamente esperado, mas também indicou uma possível nova elevação das taxas antes do fim do ano. Além disso, o BC dos EUA avaliou que os juros americanos deverão ficar em patamares altos por mais tempo.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o mau humor asiático, registrando a maior queda diária em mais de cinco semanas.

O S&P/ASX 200 caiu 1,37% em Sydney, a 7.065,20 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

