Bolsas da Ásia fecham em alta, sustentadas por bom desempenho dos futuros de NY

As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta sexta-feira, 4, em alta, sustentadas pelo bom desempenho dos futuros de Nova York, que acabou deixando as fortes perdas que Wall Street sofreu ontem em segundo plano.

O Hang Seng liderou os ganhos na região, com salto de 3,24% na Bolsa de Hong Kong, a 24.573,29 pontos, depois de não operar nos últimos três dias em razão do feriado do ano-novo lunar. Os mercados da China e de Taiwan, que ficaram fechados nesta semana por causa do mesmo feriado, retomam as operações na segunda-feira (7).

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,73% em Tóquio hoje, a 27.439,99 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 1,57% em Seul, a 2.750,26 pontos.

O apetite por risco na Ásia veio à medida que os índices futuros das bolsas de Nova York subiram com firmeza ao longo da madrugada, após a Amazon divulgar lucro trimestral melhor do que o esperado. Como resultado, o tombo que os mercados acionários dos EUA sofreram ontem acabou ficando no passado.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, mas a sessão foi volátil. O S&P/ASX 200 teve alta de 0,60% em Sydney, a 7.120,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.

