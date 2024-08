Bolsas da Ásia fecham em alta robusta, após rali em NY com sólidos dados dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 5:42 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/08/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta robusta nesta sexta-feira, após Wall Street estender seu rali recente na esteira de sólidos dados econômicos dos EUA que dissiparam temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo.

Liderando os ganhos, o índice japonês Nikkei saltou 3,64% em Tóquio, a 38.062,67 pontos, encerrando a semana com ganho de 8,67%, o maior desde abril de 2020.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi voltou de um feriado com alta de 1,99% em Seul, a 2.697,23 pontos, acumulando avanço de 4,2% na semana, o primeiro depois de cinco semanas negativas, enquanto o Hang Seng subiu 1,88% em Hong Kong, a 17.430,16 pontos, e o Taiex registrou ganho de 2,07% em Taiwan, a 22.349,33 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram altas de 1,4% a 2,3%, em seu terceiro pregão positivo, após uma série de dados econômicos dos EUA melhores do que o esperado abafar preocupações de que a economia americana pudesse estar se encaminhando para uma recessão, temor que havia sido deflagrado pelo último relatório de emprego do país, o chamado payroll.

Na China continental, os mercados ficaram sem direção única hoje, ainda repercutindo a bateria de indicadores locais mistos desta semana. O Xangai Composto garantiu alta marginal de 0,07%, a 2.879,43 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,30%, a 1.548,93 pontos.

Na Oceania, a bolsa de Sydney acompanhou Wall Street, e o S&P/ASX 200 avançou 1,34%, a 7.971,10 pontos. Ao longo da semana, o índice australiano acumulou alta de 2,5%, a maior desde dezembro do ano passado.

