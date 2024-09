Bolsas da Ásia fecham em alta robusta, após China prometer mais estímulos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 6:05 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/09/2024 – As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta quinta-feira com ganhos robustos, após as principais lideranças da China reafirmarem que continuarão estimulando a segunda maior economia do mundo.

Índice acionário chinês mais relevante, o Xangai Composto subiu 3,61%, a 3.000,95 pontos, ficando acima da marca psicológica de 3.000 pontos pela primeira vez desde junho. Menos abrangente, o Shenzhen Composto avançou 4%, a 1.638,36 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng saltou 4,16%, em seu melhor desempenho diário em mais de 18 meses, a 19.924,58 pontos.

O principal órgão decisório do Partido Comunista chinês, o Politburo, prometeu hoje intensificar o apoio monetário e fiscal, apenas dois dias após o PBoC – como é conhecido o banco central do país – anunciar um agressivo pacote de medidas de estímulo para impulsionar o crescimento, incluindo cortes de juros e compulsório bancário. O Politburo garantiu também que continuará agindo para estabilizar o problemático setor imobiliário.

Ações de incorporadoras chinesas foram o maior destaque do dia. Em Hong Kong, as do Longfor Group e as da China Resources dispararam 28% e 21,5%, respectivamente.

Em outras partes da Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 2,79%, a 38.925,63 pontos, atingindo o maior patamar desde 31 de julho, e o sul-coreano Kospi avançou 2,90% em Seul, a 2.671,57 pontos. No mercado taiwanês, o Taiex registrou alta mais modesta, de 0,43%, a 22.858,81 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o bom humor das asiáticas e ficou no azul, interrompendo uma sequência de três pregões negativos. O S&P/ASX 200 avançou 0,95% em Sydney, a 8.203,70 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires