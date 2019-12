Bolsas da Ásia fecham em alta na maioria, com volumes ainda reduzidos

Os mercados acionários da Ásia fecharam na maioria com ganhos, nesta quinta-feira. O dia, porém, voltou a ser de volumes reduzidos, em semana atípica por causa do feriado do Natal. A Bolsa de Hong Kong nem abriu hoje por um feriado local, o que ocorreu também na Oceania, na Bolsa de Sydney, na Austrália.

O comércio internacional seguiu no radar dos investidores. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que haverá uma cerimônia para a assinatura da fase 1 do acordo comercial com Pequim, o que segundo ele deve ocorrer rápido. “O acordo está feito, está sendo traduzido no momento”, comentou. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que os dois governos estão em contato próximo para a assinatura do pacto.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,85%, em 3.007,35 pontos. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, teve ganho de 0,72%, a 1.788,23 pontos. Xangai chegou a abrir em baixa, mas ganhou força ao longo do pregão.

Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,60%, a 23.924,92 pontos. O setor de eletrônicos puxou o mercado japonês para cima. A fabricante de partes de eletrônicos Murata Manufacturing teve ganho de 2,9%, enquanto a fabricante de robôs industriais Yaskawa Electric subiu 1,9%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 0,36%, a 2.197,93 pontos. Na Bolsa de Seul, os eletrônicos também lideraram os ganhos, retomando o impulso após recuo mais cedo nesta semana. Samsung Electro-Mechanics subiu 1,7%, LG Display avançou 1,3% e SK Hynix, 1,1%. O setor financeiro subiu em sua maioria, como Hana Financial (+1,1%) e Industrial Bank of Korea (+0,8%).

Em Taiwan, o índice Taiex foi na contramão da maioria e fechou em baixa de 0,06%, em 12.001,01 pontos, após oscilar entre ganhos e perdas durante o pregão.