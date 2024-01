Bolsas da Ásia fecham em alta, em recuperação parcial graças a ações de tecnologia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 5:51 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/01/2024 – As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, numa recuperação parcial das fortes perdas de ontem, em meio ao bom desempenho de ações de tecnologia.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,43%, a 2.845,78 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,22%, a 1.702,45 pontos. Destacaram-se empresas de tecnologia como Semiconductor Manufacturing International Corp. (+2,1%) e LONGi Green Energy Technology (+7%).

Os mercados chineses, porém, apagaram apenas uma fração das quedas de mais de 2% do pregão anterior, quando dados econômicos mais fracos do que o esperado pesaram nos negócios.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,75% em Hong Kong hoje, a 15.391,79 pontos, também sustentado por papéis de tecnologia e depois de sofrer tombos em pregões recentes, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,17% em Seul, a 2.440,04 pontos, com ajuda da Samsung Electronics (+1%) e da SK Hynix (+4%), e o Taiex registrou ganho de 0,38% em Taiwan, a 17.227,79 pontos.

A melhora do sentimento no setor de tecnologia foi provavelmente motivada por resultados trimestrais acima do esperado da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), maior fabricante de chips do mundo, segundo a chefe de pesquisa de varejo do Maybank, Sonija Li. Embora o lucro da TSMC no trimestre até dezembro tenha caído na comparação anual, o resultado superou a expectativa de analistas consultados pela S&P Global Market Intelligence.

Exceção na região asiática hoje, o japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com baixa marginal de 0,03%, a 35.466,17 pontos, depois de renovar várias máximas em quase 34 anos em pregões recentes.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom predominante na Ásia e ficou no vermelho pela quinta sessão consecutiva. O S&P/ASX 200 caiu 0,63% em Sydney, a 7.346,50 pontos. Maior empresa listada na Austrália em termos de capitalização de mercado, a mineradora BHP caiu 1,8%, após divulgar balanço de produção.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

