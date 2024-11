Bolsas da Ásia fecham em alta, de olho em reunião de líderes na China e eleição nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2024 - 6:34 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 04/11/2024 – As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira em meio a expectativas de que uma reunião de líderes na China traga novas promessas de ajuda para a segunda maior economia do mundo. A eleição presidencial nos EUA e decisão sobre os juros americanos também estão no radar.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,17%, a 3.310,21 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,97%, a 1.984,22 pontos, impulsionados por ações de montadoras e corretoras.

O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China iniciou hoje uma reunião e, segundo analistas, poderá anunciar mais detalhes de medidas de apoio fiscal ao fim do encontro, na sexta-feira (08).

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve modesta alta de 0,30% em Hong Kong, a 20.567,52 pontos, diante do bom desempenho de ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,83% em Seul, a 2.588,97 pontos, com ganhos liderados por papéis dos setores aéreo e de semicondutores, e o Taiex subiu 0,81% em Taiwan, a 22.965,39 pontos.

Em Tóquio, a bolsa não operou hoje devido a um feriado no Japão.

Investidores na Ásia também aguardam a eleição presidencial dos EUA de amanhã (05), que promete ser acirrada, e anúncio de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na quarta-feira (06).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, interrompendo uma sequência de três pregões negativos. O S&P/ASX 200 teve alta de 0,56% em Sydney, a 8.164,60 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press