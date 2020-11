Bolsas da Ásia fecham em alta, com vacinas no radar

As principais bolsas da Ásia e do Pacífico terminaram a sessão desta segunda-feira, 23, em alta, à medida que cresce no mercado o otimismo quanto à possibilidade de uma vacina em breve contra a covid-19. A liquidez, contudo, foi restrita, por causa do feriado do Dia de Ação de Graças ao Trabalho no Japão, que fechou a Bolsa de Tóquio, mais importante mercado da região.

O mercado asiático ecoa o relativo otimismo visto desde a sexta-feira, quando a Pfizer e a BioNTech entraram com pedido de uso emergencial do imunizante junto à americana FDA (equivalente à brasileira Anvisa). A notícia animou as bolsas da Europa naquela sessão e conteve as baixas em Wall Street, onde algumas dúvidas sobre a continuidade de estímulos alimentou a realização de lucros.

Ao longo do fim de semana, o noticiário sobre a vacina ganhou ainda mais tração. O chefe da Operação Warp Speed, Moncef Slaoui, que coordena os esforços dos EUA em torno de uma vacina contra a covid-19, afirmou que as primeiras doses podem ser aplicadas no país a partir de 12 de dezembro.

E, na manhã desta segunda-feira, após o fechamento da maioria das bolsas asiáticas, a AstraZeneca informou que sua vacina contra a covid-19 apresentou, em média, 70% de eficácia e, em alguns casos, de 90%.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi teve salto de 1,92%, aos 2.602,59 pontos. Destaque para ações de farmacêuticas, ajudadas por parcerias com o governo local para conter o avanço da covid-19 e desenvolver uma vacina. O papel da Jeil Pharmaceutical saltou 19,44%.

Na China, a Bolsa de Xangai subiu aos 3.414,49 pontos (+1,09%) e a de Shenzhen foi a 2.409,18 pontos (+0,54%). A Bolsa de Hong Kong terminou em 26.486,20 pontos (+0,13%).

No Pacífico, a Bolsa de Sydney avançou aos 6.561,60 pontos (+0,34%) e a de Wellington saltou a 12.501,74 pontos (+0,48%).

*Com Dow Jones Newswires

Veja também