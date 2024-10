Bolsas da Ásia fecham em alta, com Tóquio na liderança, após sólido payroll nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 6:15 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/10/2024 – As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, com ganhos liderados pelo mercado de Tóquio, à medida que sólidos dados de criação de empregos nos EUA favoreceram o apetite por risco.

O índice japonês Nikkei subiu 1,80% em Tóquio, a 39.332,74 pontos, com destaque para a Nintendo, cuja ação saltou 4,44% após notícia de que o fundo soberano da Arábia Saudita está considerando aumentar suas participações em empresas japonesas de jogos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 1,60% em Hong Kong, a 23.099,79 pontos, o sul-coreano Kospi teve ganho similar em Seul, de 1,58%, a 2.610,38 pontos, e o Taiex apresentou desempenho bem semelhante ao do Nikkei, com alta de 1,79% em Taiwan, a 22.702,56 pontos.

No fim da semana passada, os EUA divulgaram relatório de emprego – conhecido como payroll – bem mais forte do que o esperado, gerando otimismo sobre a maior economia do mundo e impulsionando as bolsas de Nova York.

Nesta terça-feira (08), os mercados da China continental irão reabrir após feriado de uma semana, e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) – principal órgão de planejamento do país – fará uma coletiva de imprensa. Antes do feriado, o banco central chinês (PBoC) anunciou um agressivo pacote de medidas, incluindo cortes de juros e de compulsório bancário, além de incentivos para o combalido setor imobiliário. Para economistas do UBS, Pequim poderá implementar um modesto pacote fiscal de 1,5 trilhão a 2 trilhões de yuans – o equivalente a US$ 212,8 bilhões a US$ 283,7 bilhões – no curto prazo.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 0,68% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.205,40 pontos. A ação local da Arcadium Lithium disparou 46% após a Rio Tinto revelar que fez proposta de aquisição da mineradora de lítio americana.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires