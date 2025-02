Bolsas da Ásia fecham em alta, com salto de ações do setor imobiliário

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/02/2025 – As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que ações do setor imobiliário chinês saltaram, deixando preocupações com disputas tarifárias em segundo plano. Notícia da Bloomberg de que o governo chinês estuda um plano de resgate equivalente a US$ 6,8 bilhões para a incorporadora China Vanke impulsionou o apetite por risco nos mercados chineses e em Hong Kong.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,85%, a 3.346,39 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganho de 1,29%, a 2.033,97 pontos. Apenas a Vanke subiu 9,9%, impulsionando outras empresas do setor como Poly Developments & Holdings Group (+3,6%) e Greenland Holdings Corp. (+3,7%).

O Hang Seng teve alta ainda mais expressiva em Hong Kong, de 2,64%, a 21.857,92 pontos, com ganhos liderados por ações de imobiliárias e de tecnologia. A ação local da Vanke disparou 17% e outros destaques do setor foram Longfor Group (+8%) e China Overseas Land & Investment (+5,8%). Já o Alibaba subiu 8,5% após relatos de que a gigante de comércio eletrônico fechou parceria com a Apple para oferecer serviços de inteligência artificial (IA) para usuários chineses do iPhone.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei voltou de um feriado com alta de 0,42% em Tóquio, a 38.963,70 pontos, em meio à desvalorização do iene, que melhora a perspectiva de lucro de empresas dedicadas a exportações, e o sul-coreano Kospi avançou 0,37% em Seul, a 2.548,39 pontos. Na contramão, o Taiex caiu 0,40% em Taiwan, a 23.289,75 pontos.

Apesar do clima positivo, investidores seguem atentos ao embate tarifário entre EUA e China. A possibilidade de que o presidente dos EUA, Donald Trump, anuncie tarifas “recíprocas” hoje também está no radar.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com alta de 0,60% em Sydney, a 8.535,30 pontos.

