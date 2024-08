Bolsas da Ásia fecham em alta, com renovada esperança por estímulos ao setor imobiliário chinês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 5:49 Para compartilhar:

Por André Marinho

São Paulo, 30/08/2024 – As bolsas da Ásia fecharam em alta hoje, em meio à renovada esperança por medidas de estímulo ao debilitado mercado imobiliário da China. A redução dos temores por uma recessão nos Estados Unidos também ajudou a manter o cenário benigno.

O governo chinês estuda permitir que proprietários de imóveis refinanciem hipotecas para conter os custos de empréstimos e fomentar o consumo, segundo reportagem da Bloomberg divulgada durante a madrugada.

Em resposta, as ações do setor dispararam em Hong Kong: Shimao Group saltou 10,53% e China Vanke avançou 9,89%. Assim, o índice Hang Seng encerrou a sessão com valorização de 1,14%, a 17.989,07 pontos. As montadoras de veículos elétricos BYD (+5,98%) e Li Auto (+7,79%) também estiveram entre os destaques, em recuperação após a forte queda da véspera na esteira de balanços.

Na China continental, o Xangai Composto ascendeu 0,68%, a 2.842,21 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou elevação de 2,24%, a 1.544,23 pontos. O yuan offshore se fortaleceu ao nível mais alto em mais de 1 ano ante o dólar hoje.

O humor melhor na região também refletiu as menores chances de uma deterioração aguda da atividade americana, após a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) apontar crescimento de 3,0% no segundo trimestre, mais do que havia sido informado originalmente. Já os pedidos de auxílio-desemprego recuaram na semana passada. Agora, o foco dos mercados globais se volta para o índice de preços de gastos com consumo (PCE) de julho, que será divulgado nesta manhã.

Neste cenário, o Nikkei, de Tóquio, avançou 0,74%, a 38.647,75 pontos. Em Seul, o Kospi ganhou 0,45%, a 2.674,31 pontos, enquanto o Taiex, de Taiwan, se elevou 0,30%, a 22.268,09 pontos. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) subiu 0,11%, após ter sido penalizada ontem pela repercussão negativa do balanço da rival Nvidia.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, referência em Sydney, marcou incremento de 0,58%, a 8.091,90 pontos, e se aproximou do recorde histórico.

