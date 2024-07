Bolsas da Ásia fecham em alta, com recuperação em NY após inflação benigna

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2024 - 5:44 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 29/07/2024 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, após dados de inflação benignos dos EUA reforçarem expectativas de cortes nos juros básicos americanos nos próximos meses, impulsionando Wall Street no fim da semana passada.

Liderando o movimento positivo na Ásia, o índice japonês Nikkei saltou 2,13% em Tóquio, a 38.468,63 pontos, interrompendo uma sequência de oito pregões negativos, enquanto o Hang Seng avançou 1,28% em Hong Kong, a 17.238,34 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 1,23% em Seul, a 2.765,53 pontos, e o Taiex garantiu modesta alta de 0,20% em Taiwan, a 22.164,49 pontos.

Na sexta-feira (26), as bolsas de Nova York se recuperaram de forma generalizada, com ganhos de mais 1%, encerrando uma semana tumultuada e marcada por forte volatilidade, em especial no setor de tecnologia. A melhora do humor veio após os últimos números da inflação PCE dos EUA virem em linha com o esperado, consolidando apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciará seu primeiro corte de juros em setembro.

Antes disso, o Fed se reúne na quarta-feira (31), mas a previsão é de que os juros básicos dos EUA seguirão inalterados. No mesmo dia, o Banco do Japão (BoJ) anuncia decisão de política monetária. Neste caso, há expectativa de que o BC japonês volte a elevar juros e reduza compras de títulos federais, conhecidos como JGBs.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta marginal de 0,03% hoje, a 2.891,85 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,47%, a 1.562,19 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão consecutivo, com alta de 0,86% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.989,60 pontos.

