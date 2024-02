Bolsas da Ásia fecham em alta, com recorde em Tóquio, após balanço da Nvidia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/02/2024 - 6:22 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/02/2024 – As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta quinta-feira, com a de Tóquio renovando máxima histórica, à medida que ações de tecnologia da região foram impulsionadas por balanço melhor do que o esperado da fabricante de chips americana Nvidia e após novas iniciativas de Pequim para estabilizar os mercados chineses.

No fim da tarde de ontem, a Nvidia, cujo desempenho depende em boa parte de suas atividades na Ásia, superou expectativas de lucro e receita em balanço trimestral.

O índice Nikkei saltou 2,19% em Tóquio hoje, a 39.098,68 pontos, superando o recorde de fechamento anterior, que perdurava desde 1989, enquanto o Hang Seng avançou 1,45% em Hong Kong, a 16.742,95 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,41% em Seul, a 2.664,27 pontos, também após o banco central local (BoK) deixar seu juro básico inalterado em 3,5% pela nova vez seguida, e o Taiex registrou ganho de 0,94% em Taiwan, a 18.852,78 pontos.

No mercado japonês, destacou-se o SoftBank Group (+6%), controlador do desenvolvedor de chips britânico Arm. Já na Coreia do Sul, a fabricante de chips de memória SK Hynix, que fornece chips de inteligência artificial (IA) para a Nvidia, subiu 5%, enquanto a fabricante de equipamentos para embalagem de chips Hanmi Semiconductor avançou 6,7%.

Na China continental, as bolsas ampliaram ganhos recentes após relatos de que Pequim proibiu grandes investidores institucionais de reduzirem participações acionárias na abertura e no fechamento de cada dia de negócios, como parte de uma estratégia para sustentar os mercados acionários domésticos. O Xangai Composto subiu 1,27%, a 2.988,36 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganho similar, de 1,29%, a 1.650,10 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, mas conseguiu interromper uma sequência de dois pregões negativos. O S&P/ASX 200 garantiu ligeira alta de 0,04% em Sydney, a 7.611,20 pontos, depois de oscilar dentro de uma margem estreita ao longo da sessão.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Com informações da Dow Jones Newswires

