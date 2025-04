Bolsas da Ásia fecham em alta com esperança de alívio em tensões comerciais entre EUA e China

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 23/04/2025 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, favorecidas por expectativas de que as tensões comerciais entre EUA e China possam diminuir.

O presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou ontem que as tarifas impostas a produtos chineses, oficialmente de 145%, “não serão tão altas”, alimentando esperanças de que Washington e Pequim negociem um acordo comercial.

Trump disse também “não ter intenção” de demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, o BC americano), Jerome Powell, o que também contribuiu para a melhora do humor nos mercados globais.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Taiex saltou 4,5% em Taiwan, a 19.639,14 pontos, com ajuda da TSMC (+5,5%) e da Foxconn Technology (+4,55%), enquanto o Hang Seng avançou 2,37% em Hong Kong, a 22.072,62 pontos, o japonês Nikkei subiu 1,89% em Tóquio, a 34.868,63 pontos, e o sul-coreano Kospi teve ganho de 1,57% em Seul, a 2.525,56 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou leve perda de 0,10%, a 3.296,36 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,77%, a 1.923,38 pontos. O otimismo em relação ao Shanghai Auto Show, uma das maiores feiras de automóveis do mundo, impulsionou ações de fabricantes chineses de carros elétricos. A da BYD, maior rival da americana Tesla, subiu 4,8%.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul hoje, com alta de 1,33% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.920,50 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires