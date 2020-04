Bolsas da Ásia fecham em alta com desaceleração do coronavírus e após rali em NY

As bolsas asiáticas fecharam em alta pelo segundo pregão consecutivo nesta terça-feira, em meio a sinais recentes de desaceleração do coronavírus na região e em outras partes do mundo.

Os mercados da China continental, que ontem não operaram devido a um feriado nacional, tiveram ganhos expressivos: o Xangai Composto subiu 2,05%, a 2.820,76 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 3,18%, a 1.743,37 pontos.

Neste terça, a China relatou que não registrou mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e identificou apenas 32 novos casos, todos de pessoas que haviam retornado do exterior.

Antes disso, dados recentes mostraram que houve desaceleração de casos ou mortes por covid-19 – como é conhecida a doença causada pelo vírus – em vários países europeus, incluindo Itália, Espanha, Alemanha e Reino Unido, assim como no Estado de Nova York, que responde por cerca de metade dos casos nos EUA, e no Irã.

Em outras partes da Ásia, o índice acionário japonês Nikkei teve alta de 2,01% em Tóquio hoje, a 18.950,18 pontos, impulsionado por ações de construtoras e de fabricantes de eletrônicos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 1,77% em Seul, a 1.823,60 pontos, o Hang Seng avançou 2,12% em Hong Kong, a 24.253,29 pontos, e o Taiex se valorizou 1,81% em Taiwan, a 9.996,39 pontos.

Na Coreia do Sul, destaque para a blue chip Samsung Electronics (+1,85%), que divulgou previsão de lucro acima das expectativas de analistas, indicando que o coronavírus teve impacto apenas moderado em seus negócios.

O bom humor na região asiática também veio na esteira de um rali das bolsas de Nova York, que ontem saltaram mais de 7%, não apenas pelos indícios de desaceleração da doença, mas também após novos estímulos do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e em meio a rumores sobre um novo pacote fiscal do governo americano.

Na Oceania, a bolsa australiana destoou e acabou fechando em baixa nesta terça, após uma sessão bastante volátil. O S&P/ASX 200 caiu 0,69% em Sydney, a 5.252,30 pontos.

Nesta madrugada, o Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros inalterada, na mínima histórica de 0,25%, após concluir reunião de política monetária regular, mas alertou que a economia do país sofrerá forte impacto da pandemia de coronavírus no segundo trimestre. Com informações da Dow Jones Newswires.