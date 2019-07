Bolsas da Ásia fecham em alta com comércio EUA-China e bancos centrais no radar

Os mercados acionários asiáticos encerraram o pregão desta quinta-feira em alta à medida que os investidores digeriram positivamente as relações comerciais entre Estados Unidos e China, depois que os dois países confirmaram que autoridades se reunirão na próxima semana em Xangai. Além disso, os investidores aguardam a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na próxima semana.

A Casa Branca confirmou, na tarde de ontem, que uma delegação comandada pelo secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e pelo representante comercial americano, Robert Lighthizer, irá a Xangai nos dias 30 e 31 de julho para uma nova rodada de negociações comerciais com a equipe comandada pelo vice-primeiro-ministro chinês Liu He. Após o fechamento dos mercados chineses, o Ministério de Comércio do país asiático apontou que empresários irão ao encontro e assinarão contratos para adquirirem produtos agrícolas dos EUA.

O índice Xangai Composto fechou em alta de 0,48%, na máxima do dia, cotado a 2.937,36 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzen Composto subiu 0,6%, para 1.572,80 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,25%, para 28.594,30 pontos, enquanto o Nikkei, da Bolsa de Tóquio, ganhou 0,22%, para 21.756,55 pontos. No Pacífico, o australiano S&P/ASX 200 encerrou o pregão em alta de 0,61%, cotado a 6.818,00 pontos.

Em Seul, contudo, o índice Kospi destoou dos demais mercados asiáticos ao cair 0,38%, para 2.074,48 pontos, afetado por novas tensões relacionadas à Coreia do Norte, que disparou dois mísseis de curto alcance no mar. Foram os primeiros projéteis lançados em dois meses em uma aparente tática de pressão voltada para Washington à medida que autoridades americanas e norte-coreanas conversam sobre um possível reinício das negociações entre os dois países.