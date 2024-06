Bolsas da Ásia fecham em alta, com ações de chips impulsionadas por recuperação da Nvidia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2024 - 5:41 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/06/2024 – As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que ações de semicondutores e outras relacionadas ao setor avançaram após a recuperação da Nvidia ontem.

O índice japonês Nikkei subiu 1,26% em Tóquio, a 39.667,07 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,64% em Seul, a 2.792,05 pontos, o Hang Seng teve ganho marginal de 0,09% em Hong Kong, a 18.089,93 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,48% em Taiwan, a 22.986,69 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,76%, a 2.972,53 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto assegurou ganho mais expressivo, de 2,02%, a 1.641,47 pontos.

A ação da Nvidia, fabricante americana de chips que vem protagonizando o entusiasmo com a inteligência artificial (IA), saltou quase 7% em Nova York ontem, corrigindo parte do tombo de quase 13% que havia sofrido nos três pregões anteriores e impulsionando o Nasdaq, que concentra empresas de tecnologia.

Na esteira da Nvidia, a taiwanesa TSMC – maior produtora de semicondutores do mundo – subiu 1,59% em Taipé hoje, enquanto a Advantest – que fabrica equipamentos de teste automático para a indústria de chips – saltou 7% em Tóquio e a fabricante de chips de memória SK Hynix avançou 5,3% em Seul.

Na Oceania, por outro lado, a bolsa australiana ficou no vermelho após dados de inflação doméstica mais fortes do que o esperado impulsionarem apostas de que o banco central do país poderá elevar juros, em vez de cortá-los. O S&P/ASX 200 caiu 0,67% em Sydney, a 7.783,00 pontos.

