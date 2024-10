Bolsas da Ásia fecham em alta, após Wall Street avançar pelo 2º dia seguido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 5:43 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 10/10/2024 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após Wall Street assegurar desempenho positivo pelo segundo pregão consecutivo ontem.

Liderando ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 2,98% em Hong Kong, a 21.251,98 pontos. Em outras partes, os ganhos foram modestos: o japonês Nikkei subiu 0,26% em Tóquio, a 39.380,89 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,19% em Seul, a 2.599,16 pontos, na volta de um feriado.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 1,32%, a 3.301,93 pontos, apagando parte do tombo de 6,62% de ontem, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,37%, a 1.910,27 pontos. No sábado (12), o Ministério de Finanças chinês fará coletiva de imprensa durante a qual poderá anunciar medidas de estímulos adicionais. Uma coletiva anterior de autoridades chinesas realizada esta semana decepcionou, ao não trazer novos incentivos econômicos.

No mês passado, o banco central chinês (PBoC) e outras agências governamentais lançaram um agressivo pacote de resgate, que incluiu cortes de juros e compulsório bancário, além de mais ajuda para o combalido setor imobiliário do país. Ontem, o PBoC revelou detalhes sobre um mecanismo de swap de 500 bilhões de yuans (US$ 70,6 bilhões) para ajudar a impulsionar negócios com ações.

O predomínio do apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem até mais de 1% ontem, no segundo pregão seguido de ganhos. No meio da manhã desta quinta, os EUA divulgam pesquisa mensal sobre a inflação ao consumidor (CPI), que costuma ter forte influência na trajetória dos juros básicos americanos.

Em Taiwan, a bolsa local não operou hoje devido a um feriado.

Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou no azul, impulsionada pelo setor minerador, após a anglo-australiana Rio Tinto anunciar a compra da americana Arcadium Lithium. O S&P/ASX 200 avançou 0,43%, a 8.223,00 pontos. A ação local da Arcadium Lithium disparou quase 39% e a da Rio Tinto subiu 1,38%.

