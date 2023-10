Bolsas da Ásia fecham em alta, após NY se recuperar com alívio nos juros dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2023 - 7:03 Compartilhe

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quinta-feira, 5, majoritariamente em alta, acompanhando Wall Street, que ontem se recuperou em meio a um alívio nos juros dos Treasuries.

O índice japonês Nikkei subiu 1,80% em Tóquio hoje, a 31.075,36 pontos, impulsionado por ações dos setores imobiliário, automotivo e financeiro, enquanto o Hang Seng apresentou modesto ganho de 0,10% em Hong Kong, a 17.213,87 pontos, e o Taiex avançou 1,11% em Taiwan, a 16.453,52 pontos.

Na direção contrária, o sul-coreano Kospi teve baixa marginal de 0,09% em Seul, a 2.403,60 pontos, revertendo alta de mais cedo no pregão.

Na China, os mercados seguem fechados devido ao feriado da Semana Dourada.

A predominância do apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem na quarta-feira, 4, recuperando-se parcialmente de fortes perdas do dia anterior, à medida que os juros dos Treasuries caíram de máximas em 16 anos na esteira de dados do mercado de trabalho dos EUA bem mais fracos do que o esperado.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés positivo da região asiática hoje, interrompendo uma sequência de três pregões de perdas. O S&P/ASX 200 avançou 0,51% em Sydney, a 6.925,50 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.

