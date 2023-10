Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY e com expectativa de mais gastos na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2023 - 5:54 Compartilhe

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 11/10/2023 – As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta quarta-feira, acompanhando o bom desempenho de Wall Street e em meio a expectativas de que a China amplie gastos fiscais para cumprir sua meta de crescimento.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,98% em Seul, a 2.450,08 pontos, com destaque para a Samsung Electronics (+2,71%), que previu queda anual no lucro operacional do terceiro trimestre, mas alta em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Em outras partes da região, o japonês Nikkei subiu 0,60% em Tóquio, a 31.936,51 pontos, enquanto o Hang Seng registrou ganho de 1,29% em Hong Kong, a 17.893,10 pontos, e o Taiex mostrou alta de 0,92% em Taiwan, a 16.672,03 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ligeiro avanço de 0,12%, a 3.078,96 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,29%, a 1.906,85 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios em alta, à medida que os rendimentos dos Treasuries caíram após dirigentes do Federal Reserve (Fed) sinalizarem nos últimos dias que o banco central dos EUA deverá deixar seu juros inalterados no curto prazo, fator que acabou deixando o conflito no Oriente Médio em segundo plano.

Contribuiu também para o sentimento positivo na Ásia reportagem da Bloomberg de que a China planeja impulsionar gastos fiscais, com novos investimentos em infraestrutura, como parte de esforços para que a segunda maior economia do mundo atinja a meta oficial de crescer cerca de 5% este ano.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, acumulando ganhos pelo quinto pregão consecutivo. O S&P/ASX 200 avançou 0,68% em Sydney, a 7.088,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias