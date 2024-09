Bolsas da Ásia fecham em alta, após Fed cortar juros em 50 pontos-base

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2024 - 5:32 Para compartilhar:

Por André Marinho*

São Paulo, 19/09/2024 – As bolsas da Ásia fecharam em alta hoje, após o Federal Reserve (Fed) abrir o ciclo de relaxamento monetário com um corte de meio ponto porcentual nos juros.

O presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, buscou conter os ânimos ao avisar que as decisões ainda dependem da evolução dos dados. Mesmo assim, o mercado amplia a expectativa por mais 75 pontos-base em corte acumulado da taxa básica até o final do ano, conforme sugere a plataforma de monitoramento do CME Group.

Assim, na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou o pregão com ganho de 2,13%, a 37.155,33 pontos. O enfraquecimento do iene nas horas seguintes ao anúncio do Fed beneficiou ações de grandes exportadores. Toyota saltou 5,05% e Fujikura ganhou 6,36%.

Na Coreia do Sul, Seul voltou de feriado com valorização mais tímida, de 0,21%, a 2.580,80 pontos. Em Taiwan, o Taiex avançou 1,68%, a 22.042,69 pontos.

Analistas do Nomura acreditam que a maior parte dos bancos centrais asiáticos deve seguir o Fed e afrouxar a política monetária. Para o banco, os mercados acionários (exceto Japão) têm perspectiva de alta limitada, mas podem ter desempenho positivo se os dados confirmarem o cenário de pouso suave – o controle da inflação sem um dano significativo à atividade.

Na China, o índice Xangai Composto subiu 0,69%, a 2.736,02 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto ganhou 1,58%, a 1.497,00 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng computou incremento de 2,02%, a 18.016,73 pontos. As atenções agora se voltam para a definição de juros de Banco do Povo da China (PBoC) e Banco do Japão (BoJ), ambos nesta sexta-feira (horário local).

Na Oceania, o australiano S&P/ASX 200 se elevou 0,61% em Seul, a 8.191,90 pontos, em novo recorde histórico.

Contato: andre.marinho@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires