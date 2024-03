Bolsas da Ásia fecham em alta, após China manter juros e à espera de anúncio do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2024 - 5:52 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 20/03/2024 – As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, após o banco central chinês (PBoC) deixar suas principais taxas de juros inalteradas e à espera do anúncio de política monetária do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o BC dos EUA.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,55%, a 3.079,69 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,61%, a 1.806,61 pontos. No fim da noite de ontem, o PBoC manteve suas taxas de juros de referência para empréstimos (LPRs) de 1 e 5 anos em 3,45% e 3,95%, respectivamente. No mês passado, a taxa mais longa havia sido reduzida.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta marginal de 0,08% em Hong Kong, a 16.543,07 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 1,28% em Seul, a 2.690,14 pontos. Na contramão, o Taiex caiu 0,37% em Taiwan, a 19.784,45 pontos.

Já a bolsa de Tóquio não operou hoje devido a um feriado, um dia após o Banco do Japão (BoJ) elevar seu juro básico pela primeira vez em 17 anos, de -0,1% para a faixa de 0% a 0,1%.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo estão na expectativa pela decisão de política monetária do Fed, a ser anunciada à tarde. Como o BC americano deverá manter seus juros nos níveis atuais pela quinta vez consecutiva, as atenções vão se voltar para novas projeções para a economia dos EUA e estimativas de quantos cortes de juros poderão ocorrer este ano.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho, pressionada por ações de algumas das maiores empresas negociadas em Sydney. O S&P/ASX 200 recuou 0,10%, a 7.695,80 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

