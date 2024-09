Bolsas da Ásia fecham em alta após BoJ manter juros, mas PBoC limita mercados chineses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 5:56 Para compartilhar:

Por André Marinho

São Paulo, 20/09/2024 – As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta hoje, após o Banco do Japão (BoJ) deixar juros inalterados e indicar postura cautelosa no processo de aperto monetário. A manutenção das taxas principais do Banco do Povo da China (PBoC), no entanto, limitou os negócios de Xangai e Shenzhen.

Os mercados orientais também ecoaram a euforia de Wall Street na véspera, quando o otimismo por maior alívio monetário do Federal Reserve (Fed) empurrou os índices Dow Jones e S&P 500 a recordes históricos.

Assim, em Tóquio, o índice Nikkei encerrou a sessão com ganho de 1,53%, a 37.723,91 pontos. Para a Capital Economics, o BoJ demonstrou estar sem pressa para ajustar a política. “Dessa forma, agora esperamos que o Banco aumente os juros na reunião de dezembro, e não no mês que vem”, prevê a consultoria.

Em Taiwan, o Taiex avançou 0,53%, a 22.159,42 pontos. Já o sul-coreano Kospi, em Seul, ganhou 0,49%, a 2.593,37 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng se elevou 1,36%, 18.258,57 pontos, sob o apoio de ações do setor imobiliário, como China Vanke (-5,44%).

Na China continental, o Xangai Composto computou ganho marginal de 0,03%, a 2.736,81 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto perdeu 0,16%, a 1.494,66 pontos. O PBoC manteve a taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano em 3,35%, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,85%. Havia alguma esperança de que a autoridade monetária pudesse agir para estimular a segunda maior economia do planeta.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,21% em Sydney, a 8.209,50 pontos, em novo recorde histórico.

Contato: andre.marinho@estadao.com