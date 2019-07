Bolsas da Ásia fecham em alta, apoiadas por otimismo com comércio EUA-China

Os mercados acionários asiáticos encerram o pregão desta quarta-feira em alta, ampliando os ganhos da sessão anterior, à medida que renovadas expectativas quanto à retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China deram apoio às compras de ações. De acordo com o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, uma delegação americana viajará à China na próxima semana para a primeira conversa in loco entre autoridades americanas e chinesas desde a cúpula de líderes do G20.

Os comentários de Kudlow “impulsionaram o ânimo nesta quarta-feira, mas os investidores continuam ansiosos antes da reunião do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve (Fed), na próxima semana”, afirmaram os economistas Nicholas Mapa e Prakash Sakpal, do banco holandês ING. De acordo com Kudlow, a China pode comprar mais produtos agrícolas americanos e estaria disposta a fazer isso como um “gesto de boa vontade”.

Com o noticiário comercial no foco, as bolsas asiáticas terminaram no positivo. Em solo chinês, o índice Xangai Composto fechou em alta de 0,80%, cotado a 2.923,28 pontos, e o menos abrangente Shenzen Composto subiu 1,1%, para 1.562,97 pontos. Já em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,20%, para 28.524,04 pontos, enquanto o japonês Nikkei, da Bolsa de Tóquio, ganhou 0,41%, para 21.709,57 pontos.

A exceção se deu na Bolsa de Seul, onde o índice Kospi recuou 0,91%, para 2.082,30 pontos, afetado por ações de tecnologia, que reagiram negativamente à notícia de que o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos investigará empresas de tecnologia. A Samsung Electronics perdeu 1,90% e a fabricante de chips SK Hynix terminou o dia em baixa de 1,50%.