Bolsas da Ásia fecham em alta, antes de feriado chinês de uma semana

As bolsas asiáticas terminaram os negócios desta quarta-feira em alta, com investidores se preparando para o feriado do ano-novo chinês, que se estenderá por uma semana. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,43%, a 3.655,09 pontos, em seu terceiro pregão seguido de ganhos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,75%, a 2.460,54 pontos. Nesta semana, prevaleceu um tom positivo antes do feriado do ano-novo lunar, que manterá os mercados chineses fechados entre quinta-feira (11) e a próxima quarta-feira (17).

Nos próximos dias, também há feriados previstos no Japão, na Coreia do Sul, em Hong Kong e em Taiwan.

Em Tóquio, o japonês Nikkei se valorizou 0,19% hoje, a 29.562,93 pontos, renovando máxima em 30 anos, com destaque para a Toyota, cuja ação subiu 1,7%, após a montadora divulgar balanço trimestral melhor do que o esperado. Já o Hang Seng teve alta de 1,91% em Hong Kong, a 30.038,72 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,52% em Seul, a 3.100,58 pontos.

Nesta madrugada, foram divulgados os números mais recentes de inflação da China. O índice de preços ao produtor (PPI, pela sigla em inglês) subiu 0,3% em janeiro ante igual mês do ano passado, depois de apresentar queda anual de 0,4% em dezembro. O índice de preços ao consumidor (CPI), por sua vez, tomou a direção contrária, ao sofrer um declínio anual de 0,3% em janeiro, revertendo alta de 0,2% do mês anterior.

O apetite por risco predominou na Ásia nesta quarta, apesar de Wall Street ter interrompido ontem uma sequência de seis pregões positivos. Nas últimas sessões, a perspectiva de que os EUA aprovem um novo pacote fiscal trilionário e dados mostrando desaceleração do contágio da covid-19 ajudaram a sustentar os negócios no continente asiático.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu as asiáticas hoje, e o S&P/ASX 200 avançou 0,52% em Sydney, a 6.856,90 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).

