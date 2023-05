Bolsas da Ásia fecham em alta, à espera de dados chineses e com fraqueza do iene

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2023 - 7:35 Compartilhe

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, 15, à espera de novos dados chineses sobre indústria e varejo e em meio ao enfraquecimento do iene ante o dólar.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,17%, a 3.310,74 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,18%, a 2.033,80 pontos.

No fim da noite de segunda (já terça-feira, 16, pelo horário de Pequim), serão divulgadas pesquisas sobre a produção industrial e as vendas no varejo da segunda maior economia do mundo em abril.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta de 0,81% em Tóquio, a 29.626,34 pontos, à medida que o iene continuou perdendo terreno para o dólar, enquanto o Hang Seng avançou 1,75% em Hong Kong, a 19.771,13 pontos, sustentado por ações de seguradoras e tecnologia, e o sul-coreano Kospi registrou leve ganho de 0,16% em Seul, a 2.479,35 pontos, mas interrompeu uma sequência de quatro pregões negativos.

Exceção na Ásia, o Taiex apresentou modesta perda de 0,18% em Taiwan nesta segunda, a 15.475,05 pontos.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominante da Ásia e encerrou os negócios no azul. O S&P/ASX 200 avançou 0,14% em Sydney, a 7.267,10 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

