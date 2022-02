Bolsas da Ásia e Pacífico: Seul fecha em alta; Tóquio e Sydney caem

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quinta-feira (3) sem direção única, com a da Coreia do Sul retornando de um feriado. Em Seul, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,67%, a 2.707,82 pontos, ao voltar do feriado do ano-novo local. Já em Tóquio, o japonês Nikkei caiu 1,06%, a 27.241,31 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões positivos.

Os mercados da China, de Hong Kong e de Taiwan permaneceram fechados em razão do feriado do ano-novo lunar.

Na Oceania, a bolsa australiana teve baixa modesta hoje, após uma sessão volátil, com perdas mais intensas no setor de tecnologia. O S&P/ASX 200 recuou 0,14% em Sydney, a 7.078,00 pontos.

O comportamento misto na Ásia e no Pacífico prevaleceu apesar de as bolsas de Nova York terem acumulado ganhos pelo quarto pregão seguido ontem, ajudadas pelo balanço positivo da Alphabet, controladora do Google. Com informações da Dow Jones Newswires.

