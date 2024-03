Bolsas da Ásia e Pacífico seguem NY e fecham mistas e com variações modestas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/03/2024 - 5:34 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/03/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única e com variações modestas nesta quinta-feira, repetindo o comportamento de Wall Street ontem, em um dia marcado por falta de novos catalisadores.

O índice Nikkei subiu 0,29% em Tóquio, a 38.807,38 pontos, depois de ficar no vermelho nos três pregões anteriores em meio a rumores de que o Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) se prepara para abandonar sua política de juro negativo, talvez já na reunião de política monetária da próxima semana.

Na China continental, os mercados tiveram perdas leves a moderadas: o Xangai Composto caiu 0,18%, a 3.038,23 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,59%, a 1.758,09 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng cedeu 0,71% em Hong Kong, a 16.961,66 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,94% em Seul, a 2.718,76 pontos, atingindo o maior nível em quase dois anos, e o Taiex registrou alta marginal de 0,05% em Taiwan, a 19.937,92 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana voltou a cair, após dois dias seguidos de ganhos. O S&P/ASX 200 recuou 0,20% em Sydney, a 7.713,60 pontos, pressionado por ações de bancos.

O desempenho misto e sem fôlego na Ásia e no Pacífico veio após comportamento semelhante das bolsas de Nova York, que ontem ficaram sem direção única e não muito longe da estabilidade em dia de agenda esvaziada. Hoje, porém, estão previstos nos EUA dados de inflação ao produtor (PPI) e de vendas no varejo, que podem levar a ajustes nas expectativas para a trajetória dos juros básicos americanos este ano.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias