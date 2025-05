Bolsas da Ásia e Pacífico fecham sem direção única; Xangai sobe na volta de feriado

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/05/2025 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, enquanto investidores avaliaram desdobramentos comerciais entre os EUA e países da região.

Na China continental, o principal índice acionário chinês Xangai Composto subiu 1,13%, a 3.316,11 pontos, ao voltar de um feriado de três dias, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos. O menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,25%, a 1.958,73 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 0,70% em Hong Kong, a 22.662,71 pontos, também ao retornar de um feriado, enquanto o Taiex registrou baixa marginal de 0,05% em Taiwan, a 20.522,59 pontos.

No Japão e na Coreia do Sul, os mercados não operaram hoje pelo segundo dia consecutivo em função de feriados.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse ontem à CNBC que os EUA estão “muito próximos de fechar alguns acordos” tarifários, ecoando falas de um dia antes do presidente Donald Trump de que poderão haver acordos já nesta semana.

No fim da semana passada, quando os mercados chineses estavam fechados, Pequim sinalizou disposição de iniciar discussões tarifárias com o governo Trump.

Pesquisa da S&P Global/Caixin Media mostrou que o PMI de serviços chinês recuou de 51,9 em março para 50,7 em abril, atingindo o menor nível desde setembro do ano passado, em mais uma evidência do impacto das tarifas na segunda maior economia do mundo.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pela segunda sessão consecutiva. O S&P/ASX 200 teve ligeira baixa de 0,08% em Sydney, a 8.151,40 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires