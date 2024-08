Bolsas da Ásia e Pacífico fecham sem direção única, com perdas em Tóquio e Xangai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 6:21 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/08/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com perdas em Tóquio, em meio à forte valorização do iene, e também na China, após dados de manufatura decepcionantes.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,49% em Tóquio, a 38.126,33 pontos, pressionado por ações dos setores imobiliário e automotivo à medida que o iene saltou ante o dólar após a elevação de juros anunciada pelo Banco do Japão (BoJ) ontem.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng recuou 0,23% em Hong Kong, a 17.304,96 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,25% em Seul, a 2.777,68 pontos, e o Taiex avançou 1,99% em Taiwan, a 22.642,10 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram no vermelho, puxados por uma queda em ações de consumo, após pesquisa da S&P Global/Caixin mostrar que o PMI industrial da segunda maior economia do mundo caiu para 49,8 em julho, com a leitura abaixo de 50 apontando a primeira contração na manufatura em nove meses. O Xangai Composto recuou 0,22%, a 2.932,39 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,53%, a 1.602,19 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o dia em máxima histórica pelo segundo pregão consecutivo. O S&P/ASX 200 avançou 0,28%, ao patamar inédito de 8.114,70 pontos.

O comportamento misto na Ásia e no Pacífico também veio um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) deixar seus juros básicos inalterados pela oitava vez seguida, mas sinalizar que poderá anunciar um primeiro corte das taxas em setembro, como era amplamente esperado.



