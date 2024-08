Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas e com variações modestas, à espera de Powell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 5:33 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 23/08/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única e com variações modestas nesta sexta-feira, antes de um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que poderá trazer indícios do ritmo em que o banco central dos EUA provavelmente cortará juros nos próximos meses.

O índice japonês Nikkei subiu 0,40% em Tóquio, a 38.364,27 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,22% em Seul, a 2.701,69 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões positivos, o Hang Seng recuou 0,16% em Hong Kong, a 17.612,10 pontos, e o Taiex garantiu alta apenas marginal em Taiwan, de 0,04%, a 22.158,05 pontos.

Na China continental, o tom foi positivo, com ganhos liderados por ações de seguradoras. O Xangai Composto avançou 0,20%, a 2.854,37 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ligeira alta de 0,08%, a 1.506,22 pontos.

A partir das 11h (de Brasília), investidores globais estarão atentos a Powell, que fará discurso durante o simpósio anual de Jackson Hole, no Estado americano de Wyoming. A expectativa é que o presidente do Fed confirme planos de cortar os juros básicos dos EUA pela primeira vez em quatro anos e meio, na reunião de setembro. A dúvida é se Powell dará algum sinal de quão agressivo o Fed poderá ser no relaxamento da política monetária até o fim do ano.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável hoje, mas encerrou uma sequência de dez sessões em alta. O S&P/ASX 200 recuou 0,04% em Sydney, a 8.023,90 pontos, diante da fraqueza de ações de concessionárias públicas (-1,3%) e de petrolíferas (-1,1%).

