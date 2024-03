Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, com perdas em Xangai e Tóquio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 6:17 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/03/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com perdas na China e em Hong Kong, em meio a preocupações renovadas sobre sanções dos EUA, e também no Japão, que se prepara para a reversão de sua política monetária ultra-acomodatícia.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,41%, a 3.027,40 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,20%, a 1.701,44 pontos. Ações do setor farmacêutico lideraram as perdas após um projeto de lei nos EUA que mira algumas empresas chinesas de biotecnologia receber aval de uma comissão para ser votado no plenário do Senado americano. A WuXi AppTec, que é citada no projeto, sofreu a queda diária máxima permitida de 10% e a Jiangsu Hengrui Medicine teve baixa de 4,6%.

O setor de semicondutores chinês também ficou no vermelho hoje após notícia de que os EUA estão pressionando aliados a restringir o acesso da China à tecnologia para o desenvolvimento de chips. A Hygon Information Technology caiu 4,2% e a LONGi Green Energy Technology cedeu 2,9%.

A movimentação no Senado dos EUA também pesou fortemente em ações de biotecnologia listadas em Hong Kong, incluindo as da WuXi AppTec e da Wuxi Biologics, que tombaram cerca de 21%, cada. Com isso, o índice Hang Seng encerrou a sessão em Hong Kong em baixa de 1,27%, a 16.229,78 pontos.

Diante do clima tenso com os EUA, dados de exportação da China melhores do que o esperado e sinalização de que Pequim voltará a reduzir a taxa de compulsório bancário ficaram em segundo plano.

Já o Nikkei recuou 1,23% em Tóquio hoje, a 39.598,71 pontos, após o iene atingir máxima em um mês frente ao dólar com crescentes expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) começará a reverter sua política de juros negativos em algum momento deste ano.

Os mercados de Seul e de Taiwan, no entanto, encerraram o dia com ganhos, após o desempenho positivo de Wall Street ontem e de sinalização do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, de que os juros básicos americanos provavelmente serão cortados em 2024. O sul-coreano Kospi avançou 0,23% em Seul, a 2.647,62 pontos, e o taiwanês Taiex subiu 1%, a 19.693,52 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, graças a ações dos maiores bancos do país. O S&P/ASX 200 avançou 0,39% em Sydney, atingindo novo pico histórico de 7.763,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

