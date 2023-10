Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, com liquidez restrita em meio a feriado na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 5:30 Compartilhe

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/10/2023 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta segunda-feira, em dia de liquidez restrita em meio a feriados na China e em outras partes da Ásia.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei caiu 0,31% hoje, a 31.759,88 pontos, puxado por quedas em ações de tecnologia e energia, à medida que o entusiasmo inicial com a reversão de um “shutdown” do governo dos EUA e com melhora apontada pela pesquisa Tankan sobre confiança no setor industrial do Japão acabou se dissipando.

Por outro lado, o Taiex avançou 1,24% em Taiwan, a 16.557,31 pontos, após dados mostrarem que o PMI industrial oficial da China subiu para 50,2 em setembro, ficando acima da marca de 50 que indica expansão da atividade manufatureira pela primeira vez em seis meses.

Os mercados chineses e de Hong Kong, assim como os da Coreia do Sul, não operaram hoje em razão de feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, à espera da primeira decisão de juros do BC da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) sob sua nova presidente, Michele Bullock, a ser anunciada na primeira hora desta terça-feira (03). O S&P/ASX 200 recuou 0,22% em Sydney, a 7.033,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

