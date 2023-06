Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, após Powell sinalizar mais altas de juros nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/06/2023 - 7:00 Compartilhe

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 22, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, sinalizar a retomada da alta dos juros americanos mais adiante.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,92% em Tóquio, a 33.264,88 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,43% em Seul, a 2.593,70 pontos, revertendo perdas de mais cedo.

Na Oceania, o mercado australiano ficou no vermelho. O S&P/ASX 200 teve queda de 1,63%, a mais acentuada em mais de três semanas, encerrando o pregão em 7.195,50 pontos.

Na China, assim como em Hong Kong e em Taiwan, as bolsas não operaram hoje em função de feriados.

O comportamento misto na região da Ásia e do Pacífico veio após Powell dizer nesta quarta-feira, 21, em testemunho no Congresso americano, que quase todos os dirigentes votantes do Fed são a favor de mais altas das taxas de juros até o final do ano, uma vez que a inflação dos EUA segue muito acima da meta oficial, de 2%.

Na semana passada, o Fed deixou seus juros inalterados, após 10 aumentos consecutivos, mas também sinalizou possíveis novas elevações ainda este ano.

Os comentários de Powell, que ontem falou na Câmara e nesta quinta depõe no Senado, levaram as bolsas de Nova York a sofrerem nova rodada de perdas na quarta-feira. Com informações da Dow Jones Newswires.

