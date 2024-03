Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas; ações de chips e incorporadoras se destacam em alta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/03/2024 - 6:13 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/03/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, com alguns mercados sustentados por ações de chips e do setor imobiliário.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,17%, a 3.031,48 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,18%, a 1.752,29 pontos, um dia após o presidente do banco central chinês (PBoC), Pan Gongsheng, apontar “alguns sinais positivos” no mercado imobiliário. Também em reação ao comentário, o Hang Seng teve alta de 0,88% em Hong Kong, a 16.618,32 pontos, em meio ao bom desempenho das incorporadoras Country Garden (+2%) e Sunac China (+1,75%).

Em Tóquio, o japonês Nikkei ficou praticamente estável hoje, com baixa marginal de 0,04%, a 40.398,03 pontos, à medida que o avanço em ações ligadas a semicondutores compensaram quedas em ações de bancos e da indústria ferroviária, um dia após o papel da fabricante americana de chips de memória Micron Technology saltar 6,3% em Nova York a patamar recorde, em seu sétimo pregão consecutivo de ganhos, diante de expectativas de sólida demanda futura por chips de inteligência artificial (IA).

No mercado sul-coreano, o Kospi também foi impulsionado por ações de semicondutores animadas com a Micron, avançando 0,71% em Seul, a 2.757,09 pontos. Em Taiwan, por outro lado, o Taiex registrou modesta baixa de 0,33%, a 20.126,49 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada por ações de grandes mineradoras e bancos. O S&P/ASX 200 caiu 0,41% em Sydney, a 7.780,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

