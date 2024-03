Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, com recordes em Tóquio e Sydney

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 5:46 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/03/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, com recordes em Tóquio e Sydney e as da China avançando na expectativa de mais medidas de estímulos e após dados de atividade manufatureira.

Liderando os ganhos na região asiática, o índice japonês Nikkei subiu 1,90% em Tóquio, a 39.910,82 pontos, novo pico histórico, com a ajuda de ações dos setores de eletrônicos e financeiro.

Na China continental, os mercados estenderam ganhos do pregão anterior, à medida que investidores digeriram indicadores divergentes da manufatura e seguiram apostando que lideranças do país tomarão novas iniciativas de estímulos em reuniões que começam na semana que vem. O Xangai Composto teve ganho de 0,39%, a 3.027,02 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,08%, a 1.725,39 pontos.

Para analistas do HSBC, autoridades em Pequim deverão assumir uma postura fiscal mais proativa, durante as chamadas sessões plenárias anuais, e oferecer um plano mais concreto para sustentar as bolsas chinesas, que enfrentaram turbulências recentes.

No âmbito macroeconômico, pesquisa oficial mostrou que o PMI industrial chinês recuou levemente em fevereiro, a 49,1, contrariando previsão de estabilidade e permanecendo abaixo da marca de 50 que sugere contração da atividade manufatureira. Já o levantamento da S&P Global/Caixin apontou leve aumento do PMI industrial da China no mês passado, a 50,9, driblando expectativa de queda e sinalizando expansão da atividade. Em nota a clientes, o Commerzbank ressaltou que as pesquisas têm perfis diferentes e que a leitura oficial é mais abrangente.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,47% em Hong Kong, a 16.589,44 pontos, mas o sul-coreano Kospi caiu 0,37% em Seul, a 2.642,36 pontos, e o Taiex recuou 0,16% em Taiwan, a 18.935,93 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou a sessão em máxima histórica, impulsionada por ações relacionadas a lítio e tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 0,61% em Sydney, à pontuação inédita de 7.745,60.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

