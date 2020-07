Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta após PMI chinês

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, após novos dados confirmarem que a manufatura chinesa está aos poucos superando o choque da pandemia do novo coronavírus.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,38% hoje, a 3.025,98 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,79%, a 1.991,11 pontos.

Pesquisa da IHS Markit com a Caixin Media mostrou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria chinesa subiu de 50,7 em maio para 51,2 em junho, atingindo o maior nível em seis meses e indicando que a manufatura da segunda maior economia do mundo se expande em ritmo mais forte, numa recuperação que vem após o violento impacto da covid-19. Dados oficiais já haviam apontando essa tendência.

Em territórios de controle chinês, a Bolsa de Hong Kong não operou nesta quarta devido a um feriado, mas a de Taiwan registrou alta de 0,71% do Taiex, a 11.703,42 pontos. Ontem, o Parlamento da China aprovou uma polêmica nova lei de segurança nacional para Hong Kong, agravando a já tensa relação de Pequim com os EUA.

No Japão e na Coreia do Sul, por outro lado, o dia foi de perdas. O Nikkei caiu 0,75% em Tóquio, a 22.121,73 pontos, à medida que o iene se recuperou após atingir mínima em três semanas frente ao dólar, e o Kospi teve baixa marginal de 0,08% em Seul, a 2.106,70 pontos, apagando ganhos de mais cedo na última hora do pregão.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul na esteira do PMI chinês, e o S&P/ASX 200 avançou 0,62% em Sydney, a 5.934,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.

Veja também