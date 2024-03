Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, após Fed considerado ‘dovish’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/03/2024 - 5:51 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/03/2024 – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) reafirmar projeção de que cortará juros três vezes este ano e, ao mesmo tempo, deixar suas taxas inalteradas.

Na volta de um feriado no Japão, o índice Nikkei subiu 2,03% em Tóquio, à nova máxima histórica de 40.815,66 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi saltou 2,41% em Seul, a 2.754,86 pontos, o Hang Seng avançou 1,93% em Hong Kong, a 16.863,10 pontos, e o Taiex registrou ganho de 2,10% em Taiwan, a 20.199,09 pontos.

Como era amplamente esperado, o Fed manteve seus juros nos níveis atuais pela quinta vez consecutiva, mas também reiterou previsão de que reduzirá as taxas três vezes este ano, consolidando apostas de que o corte inicial virá em junho. O anúncio do Fed, que foi considerado mais “dovish” (favorável à concessão de estímulos) do que o esperado, levou Wall Street a novas máximas históricas de fechamento ontem.

Na China continental, porém, os mercados tiveram leves perdas hoje, ignorando não apenas o Fed como também novos sinais de que o PBoC – o BC chinês – planeja flexibilizar sua política monetária. O Xangai Composto caiu 0,08%, a 3.077,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,13%, a 1.804,31 pontos. Pesaram nos negócios ações de bens duráveis, caso da Midea (-2,15%), e de telecomunicações, como da China Mobile (-1%).

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou a euforia com o Fed e teve seu melhor pregão em quase sete semanas. O S&P/ASX 200 avançou 1,12% em Sydney, a 7.782,00 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

